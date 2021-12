Kultuuriministeerum võttis lennundusmuuseumilt toetuse ära

Kultuuriministeeriumi teatel saab riigieelarvest toetada vaid neid muuseumi, mis vastavad muuseumiseaduses kehtestatud nõuetele. Komisjon hindas taotleja esitatud dokumente, samuti veebis avalikult kättesaadavat infot, ning jõudis järeldusele, et tegu on vaieldamatult menuka turismiatraktsiooniga ja külastuskeskusega, mis populariseerib tehnikavaldkonda ja inseneriharidust, kuid taotleja ei täida kõiki muuseumile seatud ülesandeid.

Samuti ei tegelda ministeeriumi hinnangul Eesti lennundusajalooga piisavalt. Ministeeriumi hinnangul on lennundusmuusiumi tegevusvaldkond on laiem kui pelgalt Eesti kultuuripärandi hoidmine - kogutakse suures mahus tehnikat, mil puudub otsene seos Eestiga. Ministeerium märgib, et see ei tähenda, et muuseum ei võiks nende teemadega tegeleda, kuid sellega seotud kulude katmine ei ole selle rahataotlusvooru eesmärk.