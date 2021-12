AASTA NÄOD ⟩ Kõlvarti komistuskivi

Oponendid tänitavad, et Kõlvart tahab meelega riigivõimule vastanduda. Eredaima näitena tuuakse Tallinna koolide osalisele distantsõppele saatmine ajal, kui haridusminister Liina Kersna tahtis koole iga hinna eest avatuna hoida. Tegelikult on asi pigem selles, et Kõlvart vaatas enda käsutuses olevaid andmeid ja otsustas nende põhjal teisiti. Teiste sõnadega, Tallinna linnapea ei karda teha ebapopulaarseid otsuseid, kui need tema meelest on õiged.

Lähitulevikus on tema teel aga tõeline komistuskivi – see on rahvusooper Estonia juurdeehituse nurgakivi. Riigikogu on otsustanud, et Tammsaare park tuleb täita uue ooperimajaga. UNESCO Eesti esindus, riigi ja Tallinna muinsuskaitse on selle vastu, pealegi tuleks selle teostamiseks muuta mitut olulist õigusakti. Võimukoridorides sahistatakse, et linnapeale ei meeldi sugugi mõte alles hiljuti raske raha eest korda tehtud pargiosa ohverdamisest pompoosse ehitise rajamiseks. Estonia juhtkond lobistab praegu nii, et pihik lõhki, ja üritab avalikku arvamust enda poole kallutada.