AASTA NÄOD ⟩ Kriisist kriisi

Nüüd on Kallas peaaegu aasta otsa valitsenud. Reformierakonna ja tema enda isiklik reiting on langenud. Paljud on pettunud ja kritiseerivad. Ka omadelt on tulnud teravaid sõnavõtte. Tõenäoliselt möönavad isegi need, kellele peaminister meeldib, et pole läinud nii, nagu loodeti.