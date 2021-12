AASTA NÄOD ⟩ Comeback kid*

Augustis juhtus teine oluline sündmus. Pentus-Rosimannus sünnitas esimese lapse – tütre. Võib-olla on see liiga isiklik teema, aga kuna tipp-poliitik on ise vabalt eksponeerinud nii beebiootust kui ka lapsesaamist, võib ikka meelde tuletada.

Rahandusministri vaatenurgast pole olnud lihtne aasta. Eelmised valitsused elasid üle jõu. Kulutasid rohkem, kui maksudega sisse tõid. Pentus-Rosimannus hakkas rääkima kärpimisest. Siis tuli suvi ja järsku, mõnevõrra ootamatult, selgus, et Eesti majandus on teinud märkimisväärselt kiiret kasvu. Isegi nii kiiret, et maksutulud kasvasid kõvasti ja eelarveauk polegi nii suur, kui alguses kardeti. See ei tähenda, et kärpimisest täielikult pääseb. Lihtsalt on natuke kergem.

Suure finantskriisi ajal, kui Andrus Ansipi valitsus eelarvet kõvasti kärpis, siis rahvale see meeldis. Vähemalt, kui mõõta selle järgi, et Reformierakonda premeeriti järjekordse valimisvõiduga. Seekord pole kärpejutt rahvale aga nii hästi peale läinud. Isegi kui see ei mõjuta Pentus-Rosimannuse personaalset renomeed, ootab tema parteid ees keeruline valimishooaeg.