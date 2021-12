ETTEVAATUST ⟩ Muutlik ilm toob kaasa ohtlikud jääpurikad

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet märkis, et linna lepingupartneritest tänavapuhastusettevõtted jälgivad operatiivselt ilmastikutingimusi ning on valmisolekus, et tagada libeduse ennetamine ning muutuvate ilmastikuolude olukorras lume ja libeduse tõrje. «Miinus- ja plusskraadide vaheldusega kaasnevad ka ohtlikud jääpurikad katustel ja libeduseoht kõnniteedel, mis võivad muutuda ohtlikuks tänaval liikuvatele inimestele,» märkis Svet ja lisas: «Seepärast tuleb kinnistu või ehitise omanikel jälgida oma kinnistu ja sõidutee vahel asuva kõnnitee olukorda ja tagada libedusetõrje. Niisamuti tuleb hea seista katustelt lume ja ohtlike jääpurikate eemaldamise eest, arvestades kehtivaid ohutusnõudeid.»