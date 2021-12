Aab pakkus ministeeriumitele võimalust ühiselt kiirteste soetada

«Hetkel on näha, et omikrontüvi võtab võimust ning lisaks tavapärastele tervise kaitsmise vahenditele tõuseb vajadus testimise järele,» nentis Aab kõikidele ministritele saadetud kirjas.

Ta märkis, et kuna kiirtestimine on üks olulisi vahendeid nakkuse ahelate ennetamisel ja läbilõikamisel, siis ei ole lähiajal näha testimise vajaduse vähenemist. «Seetõttu pöördungi Teie poole sooviga kaardistada Teie soov ja vajadused oma valitsemisalas vajalike kiirtestide järele.»

Aab meenutas, et koostöös riigi tugiteenuste keskusega on nad pakkunud ministeeriumitele ja nende valitsemisala asutustele võimalust hankida koos isikukaitsevahendeid. Sarnast tuge saavad nad pakkuda ka kiirtestide hankimisel.

Kuna tegemist oli alles infokorjega, ei osanud ta öelda, kui pikk sellise ühishanke käigus hangitud kiirtestide võimalik tarneaeg on. «Kui kogused on suured ning ületavad rahvusvahelise hanke piirmäära, siis eelduslik aeg lepingute sõlmimiseks on orienteeruvalt märts-aprill. Eelduslikult oleks tegemist tellimuspõhiste raamlepingutega, mille kehtivus on 12 kuud,» avaldas Aab arvamust.