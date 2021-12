Tänavu 8. märtsil kehtestati suured koroonapiirangud: suleti kaubanduskeskused, restoranid ja kõik muud mitte elutähtsad teenused. Uudises teatati sellest, et ka algklasside õpilased saadetakse distantsõppele.

11.03.2021, Tallinn. Kehtestatud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud. Poed ja kaubanduskeskused on suletud, avatud on hädavajalikud poed ja teenused. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp FOTO: Konstantin Sednev / Postimees

Politsei tulistas Läänemaal 1. augusti hilisõhtul agressiivset meest, kes hukkus. Agressiivne 28-aastane mees sai haavata ja suri saadud vigastuse tõttu kohapeal. Postimehe andmetel on politsei relva läbi hukkunud mees pärit Võrumaalt ja temast jäi maha kolm last.

Aprilli lõpus juhtus nelja-aastase lapsega õnnetus Sakus asuvas lasteaia liivakastis. Laps jäi mänguhoos auku kaevatud liiva alla ja kaotas õhupuuduse tõttu teadvuse. Õues olid õnnetuse ajal ka õpetajad ning kui üks neist juhtunu avastas, asus ta kohe last elustama. Vähem kui kümne minutiga sündmuskohale jõudnud politsei ja kiirabi võtsid elustamise üle ning laps viidi lastehaiglasse.

Novembri lõpus raputas lugejaid skandaal, mille peategelaseks oli ilmateadlane Jüri Kamenik. Nimelt selgus, et Tallinna Ülikooli klimatoloogia ja meteoroloogia lektor, meedias korduvalt ilmavaatlustest rääkinud Jüri Kamenik on aastaid teinud põieuuringuid, milles osalejate väitel on neid seksuaalselt ära kasutatud.