Uusaastaööl pikendatakse pealinna ühistranspordiliinide tööaega

Täiendavad väljumised on ette nähtud trammiliinidel number 1 ja 4, trollibussiliinidel number 1 ja number 3 ning bussiliinidel 1A, 18, 34A, 40, 42, 60, 63, 67 ja 68. Viimased väljumised kesklinnast on trollibussiliinil number 1 kell 2.45 ning bussiliinil 34A kell 2.15, bussiliinil number 63 kell 2.45 ja bussiliinil 68 kell 2.45, kõigil teistel liinidel kell 3.

«Kuna aastavahetusel liigub kesklinnas tavapärasest rohkem inimesi, pakume kõigile öise ühistranspordiga mugavat ja ohutut võimalust koju pääseda,» ütles abilinnapea Andrei Novikov. «Kõik aastavahetuse öösel käiku pandavad täiendavad bussid ja trollid on lõõtsaga ja trammidest sõidavad öösel suuremad mudelid. Rohkem rahvast mahutavates ühissõidukites on lihtsam inimestel sõita hajutatult, et vältida viiruste levikut.»