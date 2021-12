Kaja Kallas: oli kriisijuhtimise ja tasakaalu taastamise aasta

«Tegime sel aastal kõik, et hoida keset koroonaviiruse epideemiat nii ühiskonda kui majandust võimalikult avatuna ja et lapsed saaksid koolis käia,» kirjutas Kallas reede õhtul sotsiaalmeedias. «Tänan kõiki, kes on andnud omalt poolt parima selleks, et meie ühiskond oleks avatud.»