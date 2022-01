GRAAFIKUD ⟩ Joobes juhtide ja kannatanuteta aastavahetused ei möödu

Viimaste aastate lõikes nähtub politsei statistikast, et iga aastavahetus on liiklusõnnetustes olnud arvukalt vigastatuid, kuid hukkunutest saab õnneks rääkida vaid üksikutel juhtudel.

Tänaseks õnnetuimaks näiteks on möödunud südaööl Türi lähistel toimunud liiklusõnnetus, kus alkoholi tarvitanud juht sõitis otsa ilutulestikku lasknud seltskonnale, mille tagajärel suri 2-aastane väikelaps. Kaks aastat tagasi, 2020. aasta 1. jaanuaril, jäi jällegi Võrumaal kaine juhi sõiduki ette teeserval hääletanud jalakäija, kes jäi juhile pimeduses märkamatuks ning hukkus.

Tähtpäevad ja alkohol käsikäes

«Tähtpäevi tähistatakse tihipeale koos alkoholiga ja see on ka põhjuseks, miks on pühade ajal liiklusõnnetusi ja muid rikkumisi rohkem,» kommenteeris politsei- ja piirivalveameti korrakaitseametnik Sirle Loigo.