Laste vaktsineerimise vastu on kogutud üle 1000 toetusallkirja

«Pöördumine on kantud murest laste vaimse tervise pärast, mida on süvendanud koroonapiirangud, meedia fokusseerumine negatiivsusele ja paanikakülvamisele ning samuti vaktsineerimissurve. Ühiskonnas kuhjunud pinged on muutnud Eesti riigi laste enesetappude esinemissageduselt maailma esirinnas olevaks, kuid riigi ja rahva jätkuvuse garantiiks on vaid tasakaalus psüühikaga terved lapsed,» seisab kodanikuliikumise pöördumises.

Pöördumisele on juba alla kirjutanud sajad lapsevanemad – nii emad kui isad erinevatelt elualadelt üle Eesti. Allakirjutanute seas on ka elukutselisi arste, kes oma igapäevatöö kogemustest lähtuvalt on veendunud, et vaktsineerimine on tõhus rahvatervise meede, kuid seda vaid juhul, kui selle juures arvestatakse iga patsiendi tervisliku seisundi, organismi tundlikkuse ja eripäradega ning selgitatakse välja riskigrupid.

Pöördumisele allakirjutanud rõhutavad nii ÜRO lapse õiguste konventsiooni kui Eesti lastekaitseseaduse alusprintsiipi, et kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid. «Lähtudes tõdemusest, et lapsed üheski vanuserühmas ei ole praegu koroonaviiruse suhtes riskigrupp ning et koroonavaktsiinide teaduslik katsetusperiood pole veel lõppenud, peavad pöördumisele allakirjutanud lubamatuks laste massvaktsineerimist,» leiab kodanikuliikumine.

Kuna lastekaitseseadused paljudes riikides, sealhulgas ka Eestis, rõhutavad vanemate vastutust oma laste tervise ja heaolu kaitsmisel, kutsutakse Eesti riigiasutusi üles hoolikalt kinni pidama põhimõttest, et iga lapse vaktsineerimise eelduseks on vanema või hooldaja nõusolek. Pöördumine on koostatud lähtudes ka õiguskantsleri seisukohast, et laste vaktsineerimine peab jääma vabatahtlikuks ja et koolid ei saa kohustada õpilasi end vaktsineerida laskma.