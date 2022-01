VIDEO ⟩ Eestis on Covid-19 pandeemia algusest vajanud haiglaravi üle 70 lapse

Kõige rohkem nakatuvad Eestis praegu 12–15-aastased vaktsineerimata lapsed, neile järgneb 7–11-aastaste vanusegrupp. Ainuüksi kahe detsembrinädala jooksul sai positiivse koroonatesti 1200 vaktsineerimata last vanuses 7–15. Samas vanuserühmas nakatus 139 last, kes olid saanud kaks vaktsiinidoosi.

Raskelt põevad koroonaviirust eelkõige vanemad inimesed, kuid on ka juhtumeid, kus lapsed vajavad koroona tõttu haiglaravi. Eestis oli detsembri keskpaiga seisuga koroona tõttu haiglasse sattunud 72 last vanuses 5–11 aastat.

Arstiteaduste doktor Piia Jõgi töötab Tartu Ülikooli kliinikumi lastekliinikus ja tal on otsene kokkupuude raskelt haigete lastega. «Kõige raskema haigusega oli üks poiss, kellel oli väga raske hingata ja ta oli juba nädal aega kodus haige olnud. Me tõime ta haiglasse ja panime hingamisaparaadi alla,» rääkis Jõgi. Õnneks sai see poiss terveks, kuid paraku on pandeemia ajal üks laps koroonaviiruse tõttu ka elu kaotanud.

Covid-19 on endaga kaasa toonud multisüsteemse põletikulise sündroomi, mis kimbutab lapsi pärast koroona läbipõdemist. Selle haigusega on Eestis haiglaravi vajanud üle 30 lapse.

«See on uus haigus, mis on tekkinud koroonaviiruse põdemise tagajärjel,» selgitas Jõgi. Umbes kuu aega pärast koroonaviiruse põdemist tekib lastel uuesti kõrge palavik, mis ei allu hästi palavikurohtudele. Kaasneda võib lööve, kõhuvalu ja oksendamine.

Mis on multiüsteemne põletikuline sündroom? Multisüsteemne põletikuline sündroom ehk MIS-C on raske haigus, mille tekitab koroonaviiruse läbipõdemine. Tavaliselt tekib haigus 2–6 nädalat pärast Covid-19 viirusega nakatumist ja enamasti haigestuvad lapsed. Multisüsteemse põletikulise sündroomi tunnused on lööve, palavik ja kõhuvalu. Põletik ja paistetus võivad mõjutada nii südant, kopse, aju, nahka, silmi kui ka seedeorganeid. Tegemist on ohtliku haigusega, mida tuleb sageli ravida haiglas. Haigestunud lastel enamasti koroonaviirust enam ei tuvastata, küll aga on neil koroona antikehad.

Jõgi sõnul on tegemist väga raske haigusega ja umbes pooled haiglasse sattunud lastest vajavad intensiivravi. Tartu lastekliinikus on haiglaravi vajanud kaheksa multisüsteemse põletikulise sündroomiga last ja neist kolm on vajanud intensiivravi. Ükski neist polnud vaktsineeritud ja seni pole Covid-19 tõttu Tartus haiglaravi vajanud ükski vaktsineeritud laps.

«Multisüsteemset põletikulist sündroomi saab vältida ainult siis, kui inimesed on vaktsineeritud,» ütles Jõgi. Mida vähem haigus inimeste seas levib, seda vähem haigestuvad ka lapsed. Ja seda vähem on laste seas nii koroonat kui ka multisüsteemset põletikulist sündroomi.

Jõgi tuletab meelde, et laste tervise huvides on kõige tähtsam, et lapsevanemad oleksid vaktsineeritud ja teinud õigel ajal ka tõhustusdoosi. Lapsed haigestuvad sageli kodus ja vanematel on võimalus seda ohtu vähendada, kui nad end vaktsineerivad. «Laste vaktsineerimine on üks võimalus, kuidas lapsi kaitsta koroonaviiruse eest,» ütles Jõgi.