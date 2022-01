Riigikogu liige Martin Repinski (Keskerakond) võtab taksojuhiametit niivõrd tõsiselt, et soetas selle tarbeks uue auto, millel kütusekulu väiksem ja mille roolis mugavam nädalate kaupa istuda. Eesmärk on järgmise kümne aasta jooksul teenida iga kuu piisavalt palju, et igal aastal 24 000 eurot aktsiatesse investeerida ning lõpuks finantsiline vabadus saavutada.