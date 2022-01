Reedel peavad NATO välisministrid erakorralise koosoleku, kus arutatakse Venemaa vägede koondumist Ukraina piiridele ja üldist julgeolekuteemat Euroopas. Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni (RE) sõnul on see loogiline ja tervitatav, et NATO ministrid enne selliseid olulisi kohtumisi kokku saavad.