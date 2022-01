Piritale rajatakse maestro Eri Klasi mälestuseks haljak

Klas oli aastaid Tallinna Filharmoonia kunstiline juht, samuti rahvusooper Estonia peadirigent ja kunstiline juht, kuid Pirita poolt vaadates on Liinati sõnul olnud silmapaistev tema töö Pirita kloostri varemetes toimuva Birgitta festivali käimalükkaja ja eestvedajana. «Ta oli aastaid Tallinna tunnusfestivali kunstiline juht. Eri Klas on legendaarne tegelane Eesti muusika- ja kultuuriloos,» nentis Liinat, lisades, et haljaku loomisega soovib linnaosa kultuuri suurmehele austust avaldada.