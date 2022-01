Reitingud: pühadeperioodil kasvatas toetust vaid Reformierakond

Tema sõnul on praeguseks näha, et nende toetuse hiljutine kasv on aset leidnud ennekõike keskmisest madalama sissetulekuga valijate seas ning oma tuumikvalijate, kõrgemapalgaliste hulgas on Reformierakonna toetus alates kohalikest valimistest püsinud stabiilselt rekordiliselt madal. «Samas on just kõrgemapalgalised see valijaskonnagrupp, kelle seas on Eesti 200 kõige tugevamini kanda kinnitanud. See on üks märk, et konkurents Reformierakonna ja Eesti 200 vahel tõotab juba järgmisel aastal ees ootavate riigikogu valimiste eel tulla terav,» lisas Mölder.