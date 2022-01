Mullu tehti Tallinna koroonaennetuspunktides 207 561 kaitsesüsti

Augusti kahel viimasel nädalavahetusel ning 2. ja 9.-10 oktoobril olid vaktsineerimiseks avatud kümme Tallinna kooli. Eelkõige oli see mõeldud õpilastele alates 12. eluaastast, kuid oodatud olid ka kõik teised soovijad. Koolides sai kaitsesüsti 4444 inimest, millele lisandub 726 õpetajatele tehtud tõhustusdoosi. Augusti lõpuni töötas vaktsineerimispunkt linnavalitsuse hoones Vabaduse väljak 7, kus tehti 858 vaktsiinidoosi.

Alanud aastal jätkab tööd neli Tallinna koroonaennetuspunkti, kus saab eelbroneeringuta teha nii esimest, teist kui ka tõhustusdoosi. Vabaduse väljaku nõustamis-, vaktsineerimis- ja testimispunkt on avatud iga päev kell 9–21. Nõustamis- ja vaktsineerimispunktid Haabersti Rimis Haabersti tänav 1, Kristiine keskuses Endla 45, Lindakivi kultuurikeskuses Jaan Koorti 22 on argipäevadel avatud kell 12–19 ja nädalavahetustel kell 10–17. Nõustamis- ja vaktsineerimisteenus on tasuta.