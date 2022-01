Naiskogu Kadri näeb sotsiaaldemokraatide uue juhina Riina Sikkutit

«Riina Sikkut on end poliitikas tõestanud särava ja empaatilise naisena, kellele on toeks ka väljaspool poliitikat saadud töökogemus. Riigikogu kolleegid hindavad teda sisulise töö tegijana, kelle teadmiste ampluaa on lai. Liidrina suudab ta inimesi kaasa tõmmata ja tegudele innustada. Tema sõna loeb ka ühiskonnas laiemalt,“ kinnitas riigikogu liige ja naiskogu juhatuse liige Heljo Pikhof.