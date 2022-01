Tallinnas abistas kiirabi kaheksat libedal tänaval kukkunud inimest

Raul Adlas rääkis, et kõige rohkem vajati kukkumise tõttu abi aasta viimasel päeval, 31. detsembril. Siis kukkus 11 inimest nii õnnetult, et kiirabi pidi kohale sõitma. Aasta esimesed päevad olid Adlase sõnul kukkumiste poolest üsna rahulikud, siis vajati abi vaid paaril korral. Ta lisas, et küllap on inimesed lumega juba harjunud ja liiguvad tänavatel ettevaatlikumalt.