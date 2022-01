VIDEO JA BLOGI ⟩ Kriisijuht: kiirtestimine koolides jätkub

Ministeeriumi kriisijuht Sannik märkis, et nii nagu selle õppeaasta alguses, on ka õppeaasta teises pooles kõige olulisem koolide avatuna hoidmine ja kontaktõppe tagamine. «Kiirtestimine peab jätkuma ka õppeaasta teises pooles ning olema tagatud juunikuuni,» märkis Sannik.

Järgneval nädalal tuleb korraldada testimist kaks korda nädalas kogu kooliperele. «Oleme saatnud koolidele suunised, et järgmisel kahel nädalal korraldataks kiirtestimist kaks korda nädalas. Varem paluti testida vaktsineerimata inimesi, kuid nüüd on terve koolipere testimine vajalik,» selgitas ta.

Sanniku sõnul on kiirtestimine oma tõhusust ka tõestanud. Haridusministeerium küsinud koolidelt iga nädal tagasisidet ning seiret jätkatakse ka järgmisest nädalast.

Koolimajas sees on jätkuvalt tungivalt soovitatav kanda maski, samamoodi on mask vajalik koolibussis – kõik selleks, et vähendada viiruse levikut.