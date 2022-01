Põhja-Korea teatas hüperhelikiirusega raketi katsetamisest

Pressiesindaja lisas, et USA pühendumus kaitsta oma liitlasi Lõuna-Koread ja Jaapanit on raudkindel.

President Joe Bideni valitsus on korduvalt kinnitanud, et on avatud läbirääkimistele Põhja-Koreaga, mis on viimasel ajal läbi viinud rea väiksemaid raketikatsetusi.