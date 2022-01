Neljapäev toob kaasa jäised teeolud

Varahommikul on põhi- ja tugimaanteede teekatted valdavalt üle Eesti lumised või märjad. Paiguti sajab lund ning vihma. Kõige tugevam on sadu Lääne-, Ida- ja Kagu-Eestis. Nendes piirkondades on hommikul kõige libedamad teeolud. Tallinna-Narva maanteel esineb pinnatuisku. Tuisata võib ka mujal Eestis.