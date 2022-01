Altosaar tõi siiski välja, et tema hinnangul on olukord hakanud vähehaaval paranema – ei tea, kas koroonapandeemia tõttu või lihtsalt ajad on edasi läinud, aga vanemaealisi on hakatud märkama kui väärtuslikke töötajaid. «Täisvõitu veel ei ole või kõik ei ole veel korras, aga nihe on toimunud,» sõnas ta.

Rohtla mõtiskles, et töökultuuri muutus võib olla tingitud mitmest asjaolust. Ühest küljest on Eestis hakatud aina enam rääkima vanuselisest diskrimineerimisest. Personaliosakonnad võivad peljata vaidlusi, ehk on ette tulnud ka kohtusse minekut. Teisalt võib olla, et noori on vähem ning tööjõupuudus on nii suur, et ollakse sunnitud värbama ka vanemaealisi. Märksa meeldivam oleks aga mõelda, et tööandjad on hakanud hindama vanemate inimeste kogemusi, pühendumust ja oskusi.