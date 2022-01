Maski kandmast keeldunud ja politseinikke ropult sõimanud naine sattus seadusega pahuksisse

Teisipäeval leidis Jõhvis Pargi Keskuses aset intsident, kui üks kaubanduskeskusesse maskita sisenenud naine keeldus vaatamata politseinike märkusele see hoones viibides ette panna ja korrektselt kanda ning läks nendega hoopis raksu.

«Naine keeldus politseinike korralduse täitmisest, muutus verbaalselt agressiivseks ja kasutas politseinike suunas roppe ja solvavaid väljendeid,» kirjutas Ida prefektuur sotsiaalmeedias avaldatud teates ning lisas, et politseile passiivse vastupanu osutamise tõttu võtsid ametnikud naise kätest kinni ning toimetasid ta politseimasinasse.

Et politseiametniku solvamine ja maski mittekandmine on süüteod, siis alustati naise suhtes menetlust.

Ida prefektuur selgitas, et piirangutest kinnipidamise üle järelevalvet tegevad politseinikud eelkõige vestlevad inimestega ja selgitavad neile maskikandmise nõuet. Kui politseinike korraldusi keeldutakse täitmast, siis on neil vastavalt korrakaitseseadusele õigus toimetada inimene politseiautosse või jaoskonda menetlustoiminguteks või isikusamasuse kontrollimiseks.

Maskikontrolle teostavad politseinikud kannavad kehakaameraid ning ka selle juhtumi puhul on kogu vestlus pildi ja heliga salvestatud, lisas prefektuur.

«Kui inimene tunneb, et temaga on ebaõiglaselt käitutud, siis tal on õigus pöörduda kaebusega kas politsei või prokuratuuri poole. Kaebuse esitamisel kontrollitakse kaebuses toodud asjaolusid, kogutakse ja analüüsitakse selgitusi ja tõendeid ametnike tegevuse õiguspärasuse hindamiseks,» märkis Ida prefektuur.