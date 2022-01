REOVEEUURINGu KAART ⟩ Viirust on rohkelt pea kõikjal Eestis

Koroonaviiruse levik on kõige kõrgemal ehk punasel tasemel. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Terviseameti reoveeuuringu tulemused näitavad, et koroonaviiruse kogus on märgatavalt tõusnud. Pea 75% kogutud proovidest on jõudnud punasesse, rohelises püsivad üksikud proovid.