Martin Helme: Eesti raiskab sõjalistel missioonidel asjatult raha

«Meil põhjendatakse välismissioone ikka sama jutuga, mida me oleme 15 aastat kuulnud: kui läheme oma sõduritega Liibanoni või Aafrikasse, siis kunagi, kui meil on vaja abi venelaste vastu, küll siis prantslased tulevad meile appi,» rääkis Helme ERR-ile.

"Sõjalises mõõtmes on Euroopas ühe käe sõrmede jagu neid riike, kellel on olemas sõjaline võimekus väljaspool oma territooriumit suuremat sorti operatsioone teha. Ja see on üks põhjus, miks Putin praegu Ukraina juurde nii palju vägesid viib," selgitas Helme.