Kuku raadio saates «Keskpäevatund» olid laupäeval stuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi, kes heitsid tavapäraselt pilgu lõppeva nädala põletavamatele uudistele.

Saate sissejuhatuseks lahati riigikogulasest taksojuhi Martin Repinski (Keskerakond) töiseid tegemisi. Selgub, et ettevõtlik mees pandi hiljuti surve alla ja lubas seetõttu erakonna juhtfiguuridele: põhitöö ajal ta kundesid enam ei sõiduta.

Riigikogu liikme eetikakoodeksisse süvenedes leidsid saatejuhid, et seal leidub siiski punkte, mis on Repinski käitumisega kooskõlas. «See kõik lubab seda tegevust,» tõdes Ainar Ruussaar ja tsiteeris mõnda lauset eetikakoodeksist.

«Kus sa veel saad oma valijaga suhelda, kui mitte taksos?» küsis Ruussaar.

«Absoluutselt!» nõustus temaga Hõbemägi. «Repinski on korduvalt öelnud, et inimesed istuvad tema taksosse ja küsivad, kas see tõesti olete teie. Eks oleme neid jutte palju kuulnud, kuidas on vaja kohtuda valijatega öisel ajal pitsabaaris, viia neile lilli ja ka joogid on vaja autosse võtta selleks, et valijatega kohtuda.»

Marek Strandbergi sõnul on Repinski olnud kogu aeg aktiivne tegelane. «Kõige rohkem meenutab ta Eesti kirjanduskultuurist ikkagi sellist ahjualust,» tõi ta humoorika paralleeli. «Nii kaua käib, kui midagi saab ja kui ära aetakse, siis tuleb uuesti.»

Strandberg avaldas vaid imestust, miks niivõrd ettevõtlik inimene soovib olla rahva poolt kuskile valitud. Tema arvates võiks Repinski tegeleda ettevõtlusega selletagi, et samal ajal rahvast või võimukandjaid kuskil esindab.

«Keskerakonnas üldse on selline traditsioon välja kujunenud ja eks neid ole korduvalt «premeeritud» küll kriminaalsete liikmetega kui ka on see üks väheseid erakondi, mis on kuritegelik organisatsioon Eestis, kuna on süüdi mõistetud kriminaalkuriteos. Ja nad ongi nihukesed hakkajad!»

Repinski juurest liiguti jutuga edasi perekond Seppikute juurde, kelle jaoks ei alanud aasta samuti keskpäraselt - nimelt pidas keskkriminaalpolitsei teisipäeval kinni endise siseministri Ain Seppiku ja tema kaks poega. Kõik kolm võeti korraks vahi alla kahtlustatuna altkäemaksu andmises tuntud pankrotihaldurile Martin Krupile.

Hõbemägile meenus, et näiteks Ain Seppik ja Mailis Reps olid need kaks Keskerakonna ladviku liiget, kes allkirjastasid aastaid tagasi erakonna koostööleppe idanaabrite võimuparteiga Ühtne Venemaa. «Mõlemale on tänaseks päevaks esitatud tänaseks päevaks kahtlustus sellistes tegudes, millega soliidsed inimesed ei tegele,» tõdes ta.

Ruussaar tuletas samas meelde, et Ain Seppik astus Keskerakonnast välja ja liitus Reformierakonnaga, tuues põhjusena välja Edgar Savisaare juhitud partei korrumpeerumise. «No muidugi, see on hoopis teistsugune korruptsioon. Korralik, nii-öelda äriliselt aktiivne korruptant ei saa [seda endale] lubada. Nii, et korruptsioon on väga abstraktne,» tähendas Strandberg. «Korruptandid võivad olla omavahel täiesti konfliktis korruptsiooni iseloomu tõttu. Ega nad siis polnud õiguslikult, vaid huvide tõttu.»