Suur lumi on mupo valeparkijate vastu leebeks muutnud

Viadukti tänaval on kõnnitee vaid ühel pool ning isegi selle oli üks autoomanik oma sõidukiga sulgenud. Ühelt poolt võiks seda seletada teadmatusega, sest kõnniteel oli paras lumekiht ning teisel pool kõnniteed asub väike parkla, kus parkisid mõned autod. Küll aga ei saanud autojuhile märkamata jääda, et ta parkis täpselt ülekäigurada tähistava märgi kõrvale. See on liiklusseaduse järgi igal juhul keelatud.