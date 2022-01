Palju nakatunuid? Omikron alles kogub tuure

Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor, endine teadusnõukoja liige Krista Fischer selgitas, et nooremad täielikult vaktsineeritud inimesed nakatuvad järjest sagedamini. Teadlase sõnul on seejuures oluline tähele panna, et need, kes saanud kolmanda vaktsiinisüsti ehk tõhustusdoosi, peaaegu ei nakatu. Seevastu need, kellel on kaks vaktsiinisüsti ning viimasest pookimisest omajagu aega möödas, nakatuvad sama suure tõenäosusega kui vaktsineerimata inimesed. «See torkab eriti hästi silma just noorte seas,» lausus Fischer.