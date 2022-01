Energiakriisis jaotuvad 10 küsitletud pealinlast üpriski võrdselt: poolte sõnul on energiahind neid mõjutanud, teised tunnevad end justkui või sees või murevabalt. Siiski on ka suurtest arvetest pääsenud üksmeelel, et olukord selliseks jääda ei tohi - isegi kui nemad pole täna hädas, on suur osa inimestest ikka.