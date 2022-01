Tallinnas saab energiahinna hüvitise taotlusi esitada alates 17. jaanuarist

«Riik seadis energiahinna toetuse piiriks 1126 eurot ja tegi selle väljamaksmise ülesaneks kohalikele omavalitsustele. Me oleme selleks valmistunud alates oktoobrist. Linn on tööle võtnud 15 inimest. 13 menetlevad linnaosades taotlusi ja kaks inimest töötavad eraldi infotelefonil, kust saab vastuseid energia hinna hüvitamise küsimustele,» rääkis abilinnapea Betina Beškina. Telefon on avatud tööpäevadel, selle number on 600 6300.

Beškina soovitas hüvitise soovijatel üle vaadata oma elektri- ja küttearved ja veenduda, et kulud on märgitud kilovatt- ja megavattätundides ning gaasi puhulkuupmeetrites. «Kui arve on esitatud põrandapinna järgi, siis see ei sobi, ja arved tuleb ümber teha,» ütles abilinnapea. Homme toimub korteriüihstutele online-infotund korteriühistutele energiahinna hüvitise kohta, kus jagatakse ka selgitusi, missugune peab olema elektriarve, et selle eest oleks võimalik hüvitist saada. Hüvitist on võimalik taotleda tagantjärele alates möödunud aasta septembrist.