Riigikogu liige küsib komisjonilt laste vaktsineerimisotsuse andmeid

Täiendavate selgituste saamiseks laste vaktsineerimist puudutavate otsuste langetamisel on riigikogu liige pöördunud ka tervise- ja tööminister Tanel Kiige poole.

Teatavasti soovitab immunoprofülaktika ekspertkomisjon lastevanematel vaktsineerida ka lapsi vanuses 5-11-eluaastat, et vähendada haigestumust ning raske haiguskulu ja tüsistuste riski selles vanusegrupis.

Riigikogu liige soovib näha andmeid, mille põhjal otsustas komisjon, et 5-11-aastaste laste vaktsineerimine COVID-19 vastu Pfizer-BioNTechi vaktsiiniga Comirnaty aitab vähendada nende haigestumise riski ja haiguse rasket kulgu. «Samuti on vajalik selgitada välja, mis andmetele toetudes leitakse, et vaktsineerimine aitab pidurdada viiruse levikut lastekollektiivides ja lähikondsete seas,» märkis Sibul.

«Senistel andmetel põevad lapsed viirust reeglina kergelt, tihti ilma sümptomiteta. Samuti peame laste vaktsineerimise puhul võtma arvesse, et vaktsiinidele on tegemata pikaajalised uuringud, mis on küllaltki uue viiruse puhul ka mõistetav,» lisas ta.