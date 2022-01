Eesti 200: Eesti peab energiakriisis suurendama tootmisvõimsust

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul peab Eesti võtma selge eesmärgi, et riik toodaks tulevikus samapalju energiat kui tarbib. «Aastaid on seistud vastu nii uute juhitavate võimsuste ehitamisele ja samal ajal survestatud vana elektritootmise lammutamist kiirendatud korras. See ongi toonud meid tänsesse elektridefitsiiti ja hinnakriisi. Siin ei ole süüdi rohepööre, vaid süsteemitu juhtimine,» rõhutas Kallas.