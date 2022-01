Karis räägib NATO peasekretäriga Euroopa julgeolekust

Kohtumise järel kell 11.15 annavad Karis ja Stoltenberg pressikonverentsi, mida on võimalik jälgida NATO kodulehel .

Presidendi julgeolekunõunik Liis Mure rõhutas, et Karise ja Stoltenbergi kohtumise fookus on Euroopa teraval julgeolekuolukorral, Venemaa sõjalisel tegevusel Ukraina piiridel ning NATO-Vene suhtlusel.

«Eesti riigipea kohtumine praegu NATO peasekretäriga kannab sõnumit, et tugev, ühtne ja usutav NATO on Euroopa julgeolekule ja oma liitlastele ülioluline. Väljast tulnud sekkumine alliansi tegevusse ja otsustesse on vastuvõetamatu,» sõnas Mure.