«Lihtsaid lahendusi siin pole»: peaminister arutas elektrimüüjatega kõrge energiahinna probleeme

«Elektri börsihindade tõus on olnud eestimaalastele tõsine ehmatus ja mureallikas. Otsime tasakaalupunkti – lihtsaid lahendusi siin pole ja arutelud jätkuvad. Peame praegusel paljudele keerulisel ajal kõik andma oma panuse, et leida lahendusi ja kriisiga toime tulla,» ütles Kallas.

Peaminister kinnitas, et valitsus teeb kõik, et olla toeks neile inimestele ja ettevõtetele, kes on sattunud raskustesse ja vajavad abi. Valitsus kehtestanud energiahindade hüppelise tõusu kompenseerimiseks toetusmeetmeid enam kui 240 miljoni euro ulatuses.