Kaljulaid: Eesti küüniline mängurlus võib võimule tuua parempopulistid

«Eesti seisab hetkel silmitsi kolme kriisiga - koroonaviiruse, energiahindade ja julgeoleku omaga,» ütles Kaljulaid pressiesindaja teatel. «Selles erakordselt keerulises olukorras on ülioluline, et otsuseid tehakse õigeaegselt ja valitsus töötaks Eesti inimeste heaolu ja julgeoleku tagamise nimel läbipaistvalt ja arusaadavalt. Tundub, et peaminister Kallas mõistab ja tajub seda. Mõned poliitikud tema enda erakonnast ja rääkimata Keskerakonnast tegelevad praegu küünilise poliitilise mängurlusega, kasutades ära Eesti inimeste toimetulekut ohustavat kriisi.»

Kaljulaidi sõnul ei aita valitsuspartnerite vaheline avalike ultimaatumite esitamine ja poliitiline teater mitte kuidagi leida lahendusi, mis inimesi päriselt toetaksid. «On selgelt näha, et paljusid poliitikuid ei huvita praeguses kriisis Eesti inimeste elektriarved ja toimetulek, rääkimata julgeolekust. Poliitika tegemisel lähtutakse ainult sellest, mis annab hääli ja tagab ametikohad ja hüved järgmistel riigikogu valimistel. See on häbiväärne,» lisas ta.

Poliitilisel tasemel peaaegu mõistlikku ja arukat diskussiooni hinnakriisi tegelike põhjuste peaaegu ei ole. «Ilma sellega tegelemata me energia hindu kontrolli alla ei saa ja samal ajal tuleb loomulikult leida praegusest parem ja bürokraatiavaba lahendus Eesti inimeste toetamiseks. Eeskuju tuleb võtta Põhjamaadest, inimesi tuleb toetada neid alandamata,» ütles Kaljulaid.

«Kui valitsuses ei suudeta või ei soovita teha meeskonnatööd, siis pole mõtet valitsuses olla. Aga kõige halvem oleks Eestile see, kui praegust kriisi ära kasutades avaneks parempopulistidel jälle võimalus valitsusse pääseda. Loodan väga, et juhul kui Kallase valitsus uuel nädalal kukub, jätkub erakondadel riigimehelikkust leida Eesti juhtimiseks paremaid lahendusi ja me ei lähe tagasi aastasse 2019 ega korda vigu, mis siis tehti,» tõdes Kaljulaid.