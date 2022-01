Ligi: Eesti toodab elektrit reaalsest tarbimisest vähem

Ligi toob esile, et Eesti tootmine oli neljapäeval 800 megavatti, kuid tarbimine 1200megavatti. «Balti naabrite olukord on veel palju hullem, aga me oleme üks turg. Mitte keegi pole süüdi, et Euroopas ei saanud energeetikasse investeerida pikaajalise odava hinna tõttu, ega selles, et liigutama hakatakse alles siis, kui valu käes. Nii lihtsalt on, hoiatajaid ei võeta kuulda,» kirjutas Ligi sotsiaalmeedias.

Samas on tema sõnul selge ka see, et enne sulgemisi tulnuks tegutseda ja vastama peavad viimaste aastate energiaministrid. «Ja rääkima peavad nad mitte odavast hinnast ja kõigi vaesumisest, vaid varustuskindlusest, jätkusuutliku tootmise kooskõlla viimisest meie ostusoovidega,» ütles Ligi.

Detsembrikuu masendavad ja vihastavad arved ei ole Ligi sõnul mingi juhus, küll aga on hinnajõnks järsem kui on lähiaastate tegelikkus. «Siiski pole võimalik end nagu üks mees olukorrast välja «kompenseerida», vaid investeerida. Valitsus saab teha veel tuhat pisiasja. Aga detsembris olime noatera peal koguste mõttes ja oma mõtlemise peaksime pöörama sellele, et odav on asi, mida raha eest saab. Kole, aga konstruktiivne,» selgitas Ligi.

Ta tõstis esile, et Eesti Energia oli oli detsembris jaeturul kahjumis. «Meie oleme end päästnud ja päästame lähiaegadel börsi toel ja see pole kurja vaimu sünnitus. Ega ka meie oma. Enamus ajast on me hinnad seetõttu madalamad kui Euroopas ja kui saaks pakkuda Eesti Energia. Kogustest, ootmatutest ilmadest, tehnilistest katkestustest, hooldustest rääkimata,» ütles Ligi, lisades, et suures süsteemis on kindlam ja odavam ning et sealt ära tulla, peaks Eestil tootmisvõimsusi olema kaks korda rohkem, et dubleerida kõike.