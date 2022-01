FOTOD ⟩ Kaitseministeerium tänas mullu välisoperatsioonidel teeninud kaitseväelasi

«Eesti on ülimalt uhke ja tänulik teie eeskujuliku teenistuse eest. Eesti ning NATO ja Euroopa Liidu liitlased, sealhulgas Prantsusmaa ja USA, hindavad väga kõrgelt teie pühendumust ja professionaalseid oskusi,» lausus kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, lisades, et Eesti teeb koostööd oma liitlastega ning koos aitab riike, kellel on suured julgeolekumured.

«Nõnda me aitame ise ennast, sest see tegevus on suunatud meie ühise julgeoleku tugevdamisele,» kinnitas Salm.

Kantsler Kusti Salm lisas, et liitlaste solidaarsus nõuab palju enamat, kui poliitilisi avaldusi. «Praktiline sõjaline koostöö, mida ma nimetaksin relvavendluseks, on määrav ning teie roll selles koostöös on märkimis- ja kiiduväärne,» tõdes Salm.

Kantsler tänas ka kaitseväelaste pereliikmeid toetamise ning koju ootamise eest.

Suurem osa medali saajatest osalesid Malis operatsioonil Barkhane. Samuti tunnustati kaitseväelasi, kes osalesid Malis toimunud Euroopa Liidu treeningmissioonil EUTM ja ÜRO rahuvalvemissiooni MINUSMA koosseisus.

Medalitega tänati Liibanonis ÜRO rahuvalvemissiooni UNIFIL, Iraagis ISIS-e vastasel missioonil Inherent Resolve ning Vahemerel tegutseval Euroopa Liidu missioonil EUNAVFOR Med osalenud kaitseväelasi.