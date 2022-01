Kindlustus: Tõnu Raadiku operatsioonikulud hüvitatakse

BTA haldab reisikindlustuse klientide tervisemuresid ööpäevaringselt läbi Lätis asuva keskuse, kust koheselt jõudis info ka BTA Eesti meeskonnani. Läbi öö on selle teemaga ka pidevalt tegeletud ja see protsess jätkub ka praegu.

Kindlustusfirma teatas, et on olnud infovahetuses kõigi vajalike osapooltega, kaasa arvatud haiglaga ja ka BTA peakontoriga ja tegelenud aktiivselt olukorrale lahenduse leidmisega.

BTA andis südaöö paiku haiglale kinnituse, et kindlustusandja katab patsiendi intensiivravi kulud. Samas leiti esialgse hinnanguga, et kindlustuslepingu tingimused välistavad muud südameoperatsiooniga seotud kulud, kui need ei ole põhjustatud õnnetusjuhtumist.

BTA lõpliku analüüsi kohaselt on tegemist täiel määral hüvitamisele kuuluva kindlustusjuhtumiga, eeldusel, et terviserikke tekkimisel puudusid asjaolud, mida me konfidentsiaalsuspiirangu tõttu ei saa avalikult täpsustada. BTA on tervishoiuasutusele väljastanud vastava garantiikirja.

BTA palub vabandust, et infovahetus ja otsustusprotsess võtab oma aja, kuid kinnitab, et juhtumiga tegeleti aktiivselt ööpäevaringselt ning lahendus saabus esimesel võimalusel.

Hoolimata olukorra keerukusest ja tõsidusest on meil hea meel, et hätta sattunud kaasmaalast aidati operatiivselt annetustega ja Tõnu Raadiku ravi Mehhikos on jätkunud takistusteta.