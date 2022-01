Eesti kool Belgias tähistab 10. sünnipäeva

Eesti seltsi egiidi all tegutseva Eesti kooli eesmärgiks on korraldada eesti lastele Belgias eesti keele ja kultuuri õpet. Õhinapõhiste vabatahtlike eestvedamisel toimuvad pühapäevased koolipäevad, rahvatantsu- ja koorilauluringid, linnalaagrid koolivaheaegadel, teatrietendused, kohtumised lastekirjanikega ning vahvad üritused vabariigi aastapäeva, jaanipäeva, jõulude ja teiste pidupäevade tähistamiseks. Erinevatest ettevõtmistest võtab osa paarsada eesti juurtega last.