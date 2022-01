Galerii ⟩ Külmalinnas Jõgeval käis usin jääpurikate sulatamine

Jõgevale kui Eesti külmarekordi hoidjale pühendatud sündmusi on korraldatud juba 14 aastat. Alati on vastavalt ilmale võistkonniti võetud mõõtu kas purikate kasvatamises või sügavkülmikus valmistatud kunstpurikate sulatamises.

Tänavune pehme tralliilm lubas ainult sulatamist. Purikate kasvatamiseks on vaja ligemale kümmet miinuskraadi. Veidi enam kui 11 minutiga andis tänavune purikas alla meeskonna Jõgeva Kollane Purikas visale pingutusele.

Kruusaaugu veerel said trallitajad tantsida koos Monika Tuvi ja Rainer Rebasega. Julgemad lapsed tegid lennukaid suusahüppeid Marumäel. Koduloomi ja -linde sai uudistada miniloomaaias ning soovijaid sõidutas hobusaan.

Jõgeva linn kannab külmalinna tiitlit 1940. aasta 17. jaanuarist, mil registreeriti Jõgeva ilmajaamas Eesti külmarekord -43,5 kraadi. See on püsinud praeguseni. Ühtlasi tähistatakse talvetralliga ka taliharjapäeva, mil talve selgroog murdub ning aeg hakkab vaikselt kevade suunas liikuma. Täna oli see päev veelgi märgilisem, sest keskkonnaagentuuri Jõgeva ilmajaam tähistas oma 100. sünnipäeva.