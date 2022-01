Võimuliit arutab energiahinna kompenseerimist esmaspäeval

Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur (RE) rääkis, et lahendustega venitada ei saa. «Kui mingisugune lahendus lauale pannakse, millega mõlemad pooled päri on, siis see vajab kindlasti ka läbiarutamist, sest igal otsusel on rahaline mõju ja see rahaline mõju peab olema hinnatud,» sõnas Pevkur, lisades, et inimestel on juba tulnud detsembrikuu arved ning kaugel pole ka see aeg, kus tulevad jaanuari arved.