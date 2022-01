Võimuliit energiahinna kompenseerimises kokkulepele ei jõudnud

Küsimusele, kas Reformierakond ei andnud Keskerakonna kompenseerimisnõudmistele järele, vastas Ratas: «Ma ei tea, kas järele ei andnud, aga jah, kokkulepet täna ei ole.»

«Ma arvan, et ju erakonnad näevad siis erinevalt, et mis mahus, kui suurelt, missuguse meetmega tuleb toetada ja keda tuleb toetada, ma pean silmas nii eratarbijad kui juriidilisi tarbijaid,» selgitas Ratas.

Ta lisas: «Me soovime lahendust ja siin oleks ka juhtimisalaselt vaja teha kiired lahendused. Seda vajavad nii inimesed kui ka ettevõtjad, see ajaaken hakkab sulguma.»

Enne arutelus rääkis riigikogu aseesimees Hanno Pevkur (RE) , et lahendustega venitada ei saa. «Kui mingisugune lahendus lauale pannakse, millega mõlemad pooled päri on, siis see vajab kindlasti ka läbiarutamist, sest igal otsusel on rahaline mõju ja see rahaline mõju peab olema hinnatud,» sõnas Pevkur, lisades, et inimestel on juba tulnud detsembrikuu arved ning kaugel pole ka see aeg, kus tulevad jaanuari arved.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles enne koalitsiooninõukogu Postimehele, et alati minnakse arutelule eesmärgiga kompromissi leida. «Ma olen ikkagi optimist, me oleme nädalavahetusel Keskiga kontaktis olnud ja ma arvan, et see selline kompromisside otsimine on selle osa, et pole nagu põhjust morn olla. Pigem proovime lahenduse leida,» sõnas Võrklaev.

Koalitsiooninõukogu kogunes Teamsi vahendusel. FOTO: Tairo Lutter

Küsimusele, kas Reformierakond on valmis Keskerakonna ideede osas järele andma, Võrklaev nii kindlat vastust ei andnud. «Ma ei ütleks nii. Ma ütleks, et kompromiss on see, kus on erinevad ideed ja siis otsitakse ühisosa ja leitakse mõlemal poolel sobilik tulemus,» rääkis Võrklaev.

Kuna Keskerakonna esimees Jüri Ratas (KE) Eestis ei viibi, lootis ta leppida peaminister Kaja Kallasega arutelupositsioonid kokku veel pühapäeval.

Kaja Kallase sõnul peetakse konsultatsioone pidevalt.