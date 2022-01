Martin Helme: millise pesumasina peaks riigikogu välja lülitama?

Martin Helme möönis, et riigikogugi on oma energiaarved nüüdseks kätte saanud. «Riigikogu arved olid ka mitu korda kõrgemad, kui eelmisel aastal. Ma küsiksin: millise pesumasina peaks riigikogu [kokkuhoiuks] välja lülitama või millise toa kütmata jätma?» kõneles ta.

Mart Helme kostis seepeale, et ta tegi nädala alguses riigikogus ettepaneku, et rahvaesindajad peaksid solidaarsusest teistega istungisaalis vähemalt senikauaks valguse välja lülitama, kuni päevavalgus aknast sisse paistab. «Selle peale [riigikogu esimees] Jüri Ratas teatas, et meil on nõudmised: peab olema riigikogu saalis nii ja nii palju lukse,» meenutas ta.

«Aga muide, meil on nõudmised ka, et seal peab olema teatud temperatuur, aga nad on [sooja] nii maha keeranud, et seal kogu aeg hambad plagisevad ja ikka oli kaks või kolm korda suurem küttearve,» märkis Martin Helme.

Riigikogu istungisaal. FOTO: Tairo Lutter

«Nii, et kogu see jutt, et hoiame raha kokku ja tõstame oma kauba lumehunnikusse… Kuulge, sinu ema ja minu vanaema sündis tsaariajal. Tema pani talvel toiduained lumehunnikusse või suvel kaevu selle jaoks, et need riknema ei läheks, aga 21. sajandil me ei pea niimoodi elama!

Kui keegi tuleb mulle rääkima, et nii peabki elama, et sul on ainult üks tuba majas soe, külmiku lülitame välja ja tõstame asjad kaevu või lumehunnikusse külma ja üldse pesu käime pesemas oja ääres – no kuulge, lõpetage ära. Me ei pea olema nõus sellise eluga. Kui meile sellist elu tullakse müüma ja ütlema, et tulebki muuta oma eluharjumusi, siis need inimesed tuleb lihtsalt kõrvakiiludega minema saata.»