EESLIINIL ⟩ Pensionär elab oma kirsturahast

Tallinnast mõnekümneminutise autosõidu kaugusel looduskaunis kohas asub suvila- ja elurajoon, mille kohta ütleks üks terve elu tublilt tööd rabanud, kuid Lasnamäe kahetoalises üürikorteris elanud inimene ilmselt «rikaste piirkond». Seesuguse mõttega esines hiljuti ka meie riigihalduse minister Jaak Aab (KE), kui ütles Ärilehele: «Ausalt öeldes ei meeldi mulle see, kui mitmesajaruuduse maja omanikud kurdavad, et nende arve oli mitu tuhat eurot. Minu meelest ei lähe see nagu teemasse.»

Pension alla 500 euro

«Ma mõtisklen, et mismoodi teen. Ootan ära, et kas saab Eesti Energiaga lepingu teha, et etapiviisiliselt maksta. Aga sain ka aru, et nad tahavad viivist. Ja see väga väike pole, kui kolme kuu peale tuleb,» kõneleb ta ja rüüpab sinisest serviisitassist kohvi. Ta ei paanitse ega süüdista, vaid loodab, et kuna tema on elu jooksul tublisti panustanud, end kitsikusest välja võidelnud, siis ka riigijuhid teevad oma osa ära – annavad ebastabiilsel ajal inimestele mingisugustki kindlust. Nii meetmetes kui ka sõnumites. «Ma olen äraootaval seisukohal. Et mis otsused valitsus vastu võtab. Kuidas nad inimesi aitavad,» ütleb Pree.