Lapsetapja soovib enne tähtaega vabadusse

Botško on ka varem enda ennetähtaegset vabastamist taotlenud. Viimati 2019. aastal, kuid ka siis ei toetanud tema vabastamist ei vangla ega prokuratuur. Toona märkis kohus määruses, et ennetähtaegse vabanemise korral puudub Botškol kindel elukoht. «Materjalidest nähtuvalt on süüdimõistetul poeg ja vend, kes ei ole nõus teda enda juurde elama võtma ega saa teda rahaliselt toetada,» seisis 2019. aasta kohtumääruses. Kohus jättis taotluse rahudamata.