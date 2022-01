Luukas Kristjan Ilves alustas tööd ministeeriumi digiarengu asekantslerina

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on uue asekantsleri ülesandeks viia Eesti digiriik senisest veel paremale tasemele ja ehitada juba loodud vundamendile tuleviku digiühiskonda.

«Uue asekantsleri ülesandeks on viia digiriik ja meie digiühiskond tasemele, mis kõrgetele ootustele vastab, ja neid ka ületab, ning muuta riigi digiteenuste kasutajakogemus kõigile veelgi mugavamaks ja lihtsamaks. Selle saavutamiseks on lahkuv asekantsler Siim Sikkut loonud väga tugeva vundamendi ning tänasest võtab juhtrolli üle Luukas,» sõnas Sutt, soovides talle palju edu.

Ilves ütles, et inimene ootab riigi digiteenustelt kasutajakogemust, mis on sama hea, kui erasektori parimatel. «Minu eesmärk on, et digiühiskonna positiivne mõju oleks selgelt tajutav ka suurte ühiskondlike eesmärkide saavutamisel, nagu tervelt elatud aastad, majanduskasv, elanikkonna turvatunne ja rohepöörde edukus. Meie digiriik, ühendused ja küberturvalisuse kõrge tase peavad olema ühiskonnale toeks ka kriisihetkedel või juhul, kui satume rünnaku alla,» rääkis Ilves.

Varem töötas Ilves küberturbe ning plokiahela ettevõtte Guardtime strateegiajuhina ning enne seda teadus- ja innovatsioonikoostöö osakonna juhina. Ta on olnud Brüsselis tegutseva mõttekoja The Lisbon Council asejuht ja vanemteadur. Eesti EL eesistumise ajal juhtis Ilves digipoliitika tiimi ja programmi Eesti alalises esinduses EL juures. Samuti on Ilves töötanud nii riigi infosüsteemi ametis kui kaitseministeeriumis.

Kõrghariduse omandas Ilves Stanfordi ülikoolis rahvusvaheliste suhete ja filosoofia erialadel, ta on käinud täiendkoolitustel Oxfordi ülikoolis ning omandab praegu Executive MBA-d Quantic School of Business and Technology's.