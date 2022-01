Keskerakonna kallid lisameetmed heakskiitu ei leidnud, oravad pakuvad kompromissina vastu hinnalage

«Ma arvan, et ju erakonnad näevad siis erinevalt, et mis mahus, kui suurelt, missuguse meetmega tuleb toetada ja keda tuleb toetada, ma pean silmas nii eratarbijaid kui juriidilisi tarbijaid,» selgitas Ratas ja rõhutas, et juhtimises oleks vaja kiireid lahendusi, kuna inimeste ja ettevõtjate aitamiseks hakkab ajaaken sulguma.