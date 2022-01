Eesti lühiuudised

Prokuratuur süüdistab Leedot SLK varalises kahjustamises

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse Saaremaa Laevakompanii (SLK) juhtivtöötajate kriminaalasja, milles esitati süüdistus kuuele füüsilisele ning ühele juriidilisele isikule. Prokuratuur heidab endisele SLK nõukogu esimehele Vjatšeslav Leedole ning teistele süüdistatavatele ette, et nad on alates 2016. aastast kahjustanud SLK varalist seisundit. Kannatanud on esitanud tsiviilhagisid 20 miljoni euro ulatuses. Kriminaalasjas on nii tsiviilhagide kui ka kriminaaltulu nõude tagamiseks arestitud vara ja kohaldatud kohtulikke hüpoteeke 14 miljoni euro ulatuses. ERR