Kapo hoiab Repinski tegemistel silma peal

Seda, et kapo tema tegevusel pilku peal hoiab, on Postimehele anonüümsest allikast kinnitatud.

Eelmisel nädalal Eesti Päevalehe nädalalõpulehele LP antud intervjuus rääkis Repinski teemast lahtiste kaartidega. Ta avaldas veendumust, et kaitsepolitsei ja «teised asutused» jälgivad teda, ning sidus seda asjaoluga, et käib tihti Venemaal ja tal omakorda käivad külalised idapiiri tagant.

Postimehele täpsemate selgituste andmisest – muu hulgas, mida ta Venemaal täpsemalt teinud on – Repinski nüüd keeldus. Sõnaahtrad olid ka riigiasutused. Prokuratuur ei saanud vastata küsimusele, kas Repinski suhtes on käimas kriminaalmenetlus või mitte. Konkreetse kaasuse kohta ei saanud ka kaitsepolitsei midagi sisulist öelda. «Kui kaitsepolitsei tööülesannete täitmiseks on põhjendatud vajadus riivata tõsisemalt inimeste põhiõigusi, peab selleks loa andma kohus. Kelle suhtes kohus sellise loa on andnud või kelle kohta mitte, ei pea võimalikuks täpsustada,» sõnas kaitsepolitseiameti büroo juht Harrys Puusepp.